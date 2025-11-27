中美元首通話 官媒：近10年來首提軍國主義

中美元首近日通電話，中方專門提到，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。這是中美元首的交流中，近十年來首次直接提及「軍國主義」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」周三（26日）晚發布評論指出，以上表述是中美元首的交流中，近十年來首次直接提及「軍國主義」，並傳遞明確信號：日本軍國主義出現復活苗頭，應該被視作國際社會共同面臨的挑戰，亟須各國共同應對。

「玉淵潭天」稱，當前國際社會對日本軍國主義死灰復燃的風險，仍缺乏足夠警惕。

中國外交部11月以來已經在新聞發布會和外交場合八次提到「軍國主義」，且相關表述已從警示「防止軍國主義陰魂復活」，轉變為近期強調「堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀」。

文章指出，日本2022年已將國防戰略從「純防禦」轉向所謂「反擊能力」建設，做好了「對外打擊」的鋪墊，近年來不斷推進軍備升級；並在經濟、法理、社會與教育層面為軍國主義復活創造了條件。

「玉淵潭天」引述復旦大學美國研究中心吳心伯分析稱，日本軍國主義一旦死灰復燃，首要風險是主動挑起亞太軍事衝突，因此中美在阻止日本軍國主義復活問題上，完全存在協調合作的空間與必要性，這既是美國作為安理會常任理事國的責任，也符合其國家利益。

美國總統特朗普通電話後在社媒的發文中稱通話「非常愉快」，且已接受習近平邀請將於明年4月訪問北京，但並未提及台灣問題。