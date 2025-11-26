Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文化差異︱上海地鐵南亞旅客集體開餐 網民不滿：全車咖喱味︱有片

即時中國
更新時間：18:20 2025-11-26 HKT
發佈時間：18:20 2025-11-26 HKT

繼浙江杭州機場有疑似印度健全旅客扮傷殘坐輪椅，以獲快捷通關後，上海地鐵又發生南亞旅客車廂集體食咖喱餡餅事件，成為網民熱議事件。上海地鐵指車廂內禁止進食，但承認無職員巡查。

行李塞死通道

網傳25日晚發佈的影片顯示，上海地鐵一列車廂，兩旁坐滿約7-8名南亞旅客，他們的大型行李箱完全佔據通道，令其他乘客無法通過。


更離譜的是，這些南亞旅客，在禁止進食的車廂內，居然集體進食，人人持著即棄紙碟開心Share咖喱餡餅，旅客津津有味地用手分享美食，令車廂充斥咖喱味道。

據瀟湘晨報報道，有其他網友根據車廂玻璃後露出的半個地鐵站名推測位於上海浦東國際機場附近的「凌空路」地鐵站。

事件在網上造成極大討論，許多網民不滿該批南亞旅客不守禁食規則，氣味影響其他乘客。也有網民指，事件或許是文化差異造成，該批旅客不知上海地鐵不可進食。

官方認無人巡視車廂

上海地鐵客服表示，地鐵有規定，一律不准在車廂內吃東西，更別提帶味道的食物了。即使乘客有進食的生理需求，可以下車在站台上吃，也可以求助工作人員。客服說，如果發現有人在地鐵上吃東西，乘客可以求助工作人員前來制止，或者撥打客服電話反映。

上海地鐵之後又回覆指，目前車廂內是沒有工作人員巡視的，遇到這種情況也是希望乘客能求助或者反饋。對於視訊，工作人員說時間地點尚不能確定，他們將向上反饋並核實情況。

 

