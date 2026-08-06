甜甜小記│與韋達合作愉快 譚健業繼續當「紅」

早前小記邀請「紅旺繽紛」馬主團體成員譚健業分享其入場觀賽體驗；今期小記則邀請他暢談與韋達合作的點滴，以及分享其養馬心態。

香港賽馬競爭激烈，要贏一場頭馬絕不容易，因此每場頭馬對馬主來說都很珍貴。譚健業亦深明此理，多年來養馬都是抱平常心，對勝負得失不曾強求。譚健業說：「回顧我在港的養馬歷程，之前和其他團體成員夾分養的馬，全部均能交出頭馬，例如『蟲草』系馬匹，『蟲草之星』贏過四場；『蟲草老爺』贏過兩場；『蟲草之凰』則贏過五場。雖然上述三駒都能幸運地取勝，為我帶來連場頭馬喜悅，但我也深明在香港要贏一場頭馬真是非常困難，除講求馬匹實力外，亦要有運氣配合，天時、地利、人和缺一不可。所以我亦曾想過，『紅旺繽紛』會否跑到退役都未能贏馬呢？但最終我都選擇以平常心面對。」

前季「紅旺繽紛」未能適應環境，剛季終於交出頭馬，譚健業說：「『紅旺繽紛』剛季勝出，我當然開心，因為我和一些團體成員都認為牠有能力贏馬。以我所知，剛季中韋達接手此駒之前，曾看過其出賽片段；當時他已認真地表示，覺得此馬具能力取勝。」

「紅旺繽紛」

韋達是十三屆冠軍騎師，騎而優則練，掛靴後轉任練馬師也能站穩陣腳；譚健業亦對他推崇備至：「韋達接手『紅旺繽紛』後，很用心訓練牠；練者做事甚有交帶，常把馬匹的操練影片傳給馬主們看，又會細心講解馬匹的操練情況和進度如何，令馬主們很放心，我們合作愉快。」

譚健業又透露，除「勝在有型」和「紅旺繽紛」之外，稍後他將有生力軍來港；「紅旺繽粉」馬主俊暉團體，將會在暑假之後（大約十月）引入一匹自購馬來港，他期望該駒能夠在港交出理想成績。

陳嘉甜