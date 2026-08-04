甜甜小記│支持賽馬運動 譚健業心存善念

平日小記經常走訪馬場，見不少馬主朋友即使名下馬未有出賽，也會抽空入場感受賽事氣氛；其中「紅旺繽紛」和「勝在有型」馬主團體成員譚健業，也常入場觀賽，他認為香港賽馬會是全港最大的慈善團體，養馬及在賽馬上的投放皆屬善事，值得支持。

譚健業是「蟲草」系馬主成員之一，以往養的「蟲草之星」、「蟲草老爺」及「蟲草之凰」，便曾合共勝出十一場頭馬；至於現時養的團體馬「紅旺繽紛」和「勝在有型」，前駒剛季亦能交出頭馬。

小記不時見到譚健業入馬場，亦會在場內用餐，對於馬場所提供的服務，他予以好評：「馬場的顧客服務做得不俗，客戶服務員彬彬有禮。賽馬日提供的餐飲服務，以自助餐來說，食物種類選擇雖未及五星級酒店多，要到一些大賽日（收費亦會比平日稍高），選擇才會多一點或提供相對昂貴的食材；不過，入場的馬主或會員，往往着眼點都並非食物，最重要是有枱，可以和家人或朋友一邊跑馬、一邊食飯。總括來說，我對馬場的餐飲服務很滿意。」

譚健業常在社交平台呼籲朋友支持慈善機構，亦不時親力親為行善，非常熱心。譚健業回應說：「不少朋友都知道，我曾出任香港六大慈善團體中仁愛堂、博愛醫院及九龍樂善堂的總理。不少人說我熱心公益，自問不敢當，我只是一個普通香港市民，每日都要為生活而努力，做善事只是略盡綿力而已。當然，若行善能幫到社會上有需要的人，我也感到開心的。香港賽馬會每年都捐助很多善款予不同的慈善團體及社福機構；對我而言，投注賽馬只是玩下而已，小注怡情。若能夠贏錢或旗下馬匹勝出固然是好事；如果輸了，某程度來說，就當是娛樂和做善事吧！」

陳嘉甜