甜甜小記｜引入中長途馬 陶樺瑋心繫打吡

早前小記邀請年輕馬主陶樺瑋分享其養馬感悟；今期小記再次邀請他受訪，講述他對「黃金蟬聯」及M028的期望，他特意引入這兩匹中長途馬來港，目標是可參與打吡大賽。

現時陶樺瑋除養有團體馬「飛馬座」、「丞匡掠影」外，還和太太陳綺翹養有「黃金蟬聯」及M028，後兩駒均交由徐雨石訓練。陶樺瑋說：「其實我一直希望引入中長途馬來港，能參與四歲功名系列賽更是我的夢想！『飛馬座』和『丞匡掠影』均屬中短途馬，因此今年引入『黃金蟬聯』，牠在澳洲G2曾跑第六名，展示出一定長力，足夠應付千六米及更長途程。『黃金蟬聯』來港評分七十分插三班起步，希望牠新季健健康康，表現更上一層樓！」

陶樺瑋 (左) 除養有團體馬「飛馬座」、「丞匡掠影」外，還和太太陳綺翹養有「黃金蟬聯」及M028，四駒均交由徐雨石 (右) 訓練。

陶樺瑋 (左二) 表示M028將命名為「心曠神兒」，名字也是為女兒而改，希望牠在港健健康康、繼續進步！

「至於M028是我首匹在外地擁有的周歲馬，父系為『遙遠星空』；當年我女兒出世後便購入牠，此馬更和我女兒同年同月出生，可說是女兒的首份禮物。一直以來，我都期望M028可以運來香港服役，但牠這兩年曾經歷低谷，一度被認為不夠資格來港；最後牠可成功運港，我認為全賴澳洲練馬師的功勞！多得其悉心照料及教導，令M028三歲時表現大躍進。此馬來港後，我將牠命名為『心曠神兒』，名字也是為女兒而改，希望牠在港健健康康、繼續進步！」陶樺瑋續說。

陶樺瑋 (左) 希望Lot 406進度良好，將來可來港作賽。

今年三月，陶樺瑋首度前往澳洲參與馬匹拍賣會，結果以55萬澳元買入心頭好Lot 406，此駒現正在古摩亞牧場受訓。陶樺瑋說：「我們每月都會和古摩亞牧場方面溝通，最新消息是Lot 406送往訓練基地受訓了一個多月後，現已返回牧場休息，之後會再繼續受訓，其體態和精神都非常好！我和太太將於十月出席悉尼拍賣會時，前往探望Lot 406，希望其進度良好，將來可來港作賽。」

陳嘉甜