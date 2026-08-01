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包義定衝擊法國

名家專欄
更新時間：17:08 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:08 2026-08-01 HKT

法國多維爾馬場於香港時間今晚舉行其夏季賽期首場一級賽，正是編為S2-3場直路千六米的羅斯齊爾德大賽；過往此賽吸引不少英國及愛爾蘭的良駒參賽，令過去十屆賽事，主隊法國馬和外隊馬各贏出五屆。至於今屆八匹參戰馬，主隊和客隊各佔四駒，以客隊馬的實力較強。

英國練馬師包義定 (圖) 、騎師簡國能與及馬主Juddmonte的組合，早前憑「幻夢逸想」捧走英皇錦標。 圖片來源：HKJC
英國練馬師包義定 (圖) 、騎師簡國能與及馬主Juddmonte的組合，早前憑「幻夢逸想」捧走英皇錦標。 圖片來源：HKJC

英國練馬師包義定、騎師簡國能與及馬主Juddmonte的組合，早前憑「幻夢逸想」捧走英皇錦標；現以「藍電擊」出戰今賽，此馬今季三戰全勝，包括上仗擊敗「精確」贏出一級賽法爾曼斯錦標。馬主的歐洲賽事經理Barry Mahon說：「『藍電擊』上季三歲時表現理想，今季踏入四歲後繼續成長，馬身較前更壯碩；前仗牠在皇家雅士谷賽期贏馬已出色，上仗在法爾曼斯錦標讓三歲馬九磅仍可再捷，表現再進一步。我們決定此時還是讓牠先與雌馬競逐，所以便到來法國，稍後才考慮讓其在大賽挑戰雄馬。」

「藍電擊」今季三戰全勝，包括上仗擊敗「精確」贏出一級賽法爾曼斯錦標。(馬會截圖)
「藍電擊」今季三戰全勝，包括上仗擊敗「精確」贏出一級賽法爾曼斯錦標。(馬會截圖)

另一匹英國代表「信可登月」，上仗久休八個多月後復出，競逐加冕錦標，在被外界一致睇淡之下，只敗給頭馬「精確」兩個馬位跑獲殿軍。馬主Cheveley Park Stud代表說：「『信可登月』曾長期休戰，復出仍交出如此表現，我們當然不感失望；牠向來表現穩健，賽後狀態將逐漸提升，今次出爭羅斯齊爾德大賽是目標所在，希望可走入前列。」

另一方面，今年在法國羸出三場一級賽的岳伯仁，今仗將派遣「精確」出賽，早前牠先後贏出愛爾蘭一千堅尼和加冕錦標，即使上仗不敵「藍電擊」跑第二，但今戰必全力收復失地。雖然近年此賽以年長馬表現稍佳，但過往替岳伯仁贏出此賽的「后土」和「果占卷」均為三歲馬，因此「精確」仍具留意價值。

特約記者：文傑

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