甜甜小記│不是成功就是成長 陶樺瑋正向養馬

由資深練馬師徐雨石訓練的「黃金蟬聯」和M028，由圈中年輕一代馬主陶樺瑋和其太太陳綺翹所有；雖然兩人養馬資歷尚淺，且在過程中遇上不少考驗，但無損其熱忱。陶樺瑋決心繼續引入良駒來港，希望能挑戰各項大賽，達成其養馬夢想。

現時陶樺瑋除了和太太陳綺翹養有上述兩駒外，還與好友2019年港姐冠軍黃嘉雯、陳艷燕等養有團體馬「丞匡掠影」及「飛馬座」。近期陶樺瑋更組成一個名為獎金女神的賽馬團體，由他與謝灝頤律師任團體經理人，成員包括其太太陳綺翹、陳艷燕和黃嘉雯。

獎金女神團體已成功物色良駒，陶樺瑋說：「獎金女神是我們新成立的團體，特地為我太太和對養馬有熱誠的好姊妹成立，我成為經理人協助她們。我們已引入一匹名為Land Of Nod的自購馬，大約在八月初到港。其實之前有澳洲練馬師介紹了一匹西澳二級賽冠軍給我們，可惜牠最終未能通過獸醫檢驗，所以不能來港。」

陶樺瑋補充：「今次我們決定引入Land Of Nod，因為覺得牠具有潛力；此父系馬在香港算非常新，另一匹同父馬也在石哥（徐雨石）馬房，團體成員也一致決定繼續和石哥並肩作戰。」陶樺瑋向來欣賞徐雨石，他的數匹馬均交由石哥訓練，以行動支持這位華人練馬師。

從過去一年的養馬體驗，陶樺瑋都悟出了一些道理：「剛季是我首年以個人名義養馬，季中經歷『陶夢成真』和團體馬『艾彼奧』因傷患而退役，的確對我是頗大打擊。但想深一層，贏大賽的大馬主應該都經歷過我所經歷的；我要麼賺到，要麼學到，反正我不可能虧到！我認為要達致成功，無可能完全避免失敗，我對養馬仍然充滿熱情！新季我的養馬量有增無減，仍然走在養馬夢的路途上！」

陳嘉甜