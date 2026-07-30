甜甜小記│感激家人粉絲力撐 潘明輝抗壓有法

潘明輝早於澳洲學藝時，已有「火車潘」之稱號，是公認的騎得之人；事實上，他曾贏過告東尼獎及二級賽頭馬，騎功扎實。潘明輝不斷求進，也清楚自己的優點及需要改進之處，務求能成為更優秀的騎師，並渴望日後能勝出一級賽及到海外跑大賽。

上季潘明輝合共取得二十七場頭馬，表現平穩，但其實季初時遇過低潮，遲至去年十月中才憑「駿奕快車」打開季內勝門。潘明輝說：「我對於剛季初自己的表現完全不滿意，後來慢慢增加頭馬數字，整體表現尚可。如果要讚賞自己，可說抗壓能力比之前更強，亦更具自信心，心態上變得更為成熟。至於做得不足的地方，我覺得是跟進馬匹方面未夠積極，溝通可再做得更好；如果我能更主動向練馬師們跟進自己跑開的坐騎，或許能減少流失的機會。」

去年三月，潘明輝曾策「直線力山」贏出二級賽主席錦標，剛季他則策「浪漫戰神」贏出三級賽皇太后盃；騎者表示，希望能遇上良駒，劍指一級賽並衝出香港，到外地跑大賽。

「浪漫戰神」

兩年前，小記亦替潘明輝做過專訪，當時他指騎師生涯有高有低，很多謝家人和馬迷粉絲的支持；現時潘明輝也心存感激：「因為一開鑼就要專注全季八十八個賽馬日，有時身心都會疲倦，每當收到朋友和馬迷一些簡單的鼓勵說話，又或者回家與家人們閒話家常、飲啖湯，就知道原來背後有人一直默默支持我，便不想令他們失望，於是可保持熱誠、繼續衝刺。」

騎師向來是一門高壓行業，潘明輝在工餘時間都會尋求減壓方法，他家中養有狗女Sophie，除了閒來和狗狗玩耍釋放壓力外，還會打網球、踢波和睇Netflix放鬆心情。今個暑假，潘明輝前往新疆、格魯吉亞等較冷門的地區旅遊，他解釋說：「唞暑時間比較充裕，可以探索一下較冷門的地方，香港沒有直航去格魯吉亞，所以加了新疆作為中途站；加上這兩個地方都有野外騎馬，可以一邊騎馬一邊欣賞草原雪山，應該都幾chill。」

陳嘉甜