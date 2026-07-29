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甜甜小記│雷霆救兵變長駐 奧爾民自覺「幸運」

名家專欄
更新時間：17:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-29 HKT

石廄「幸運派彩」及「燭光」系馬主鄭則然曾向小記表示，十分欣賞及支持奧爾民，祝福騎者能在港闖出一番事業。早前小記訪問奧爾民，騎者透露他和家人都很喜歡香港，大讚香港馬會對騎師照顧周到，希望能長駐香港。

談到獲得鄭則然支持，奧爾民自覺幸運，他說：「鄭先生（鄭則然）是我在香港最喜歡的馬主，他是一位了不起的人，事業非常成功，我很享受為他的旗下馬策騎，而他總是格外關照我的家人。我覺得香港馬主很友善，大家溝通暢順，能與他們建立良好關係，感覺真好。」

去年二月，潘頓、何澤堯、鍾易禮及楊明綸因陣上發生意外要養傷，騎師人數一度不足，馬會請來數位戰將以解燃眉之急，當中包括奧爾民；作為「雷霆救兵」的他，起初只獲發個半月牌照，其後獲續牌至季尾，最終他策騎半季共獲十三場頭馬。

剛季奧爾民騎足全季，共獲得三十二場頭馬，數字明顯有進，反映已漸熟習香港賽馬模式。奧爾民說：「上季我定下了三十W的目標，結果贏出三十二場，對此我感到滿意。大家都知道，香港騎師競爭有多激烈，我對剛季成績感到高興，希望新季再接再厲。」 

以往曾有騎師因家人不適應香港生活節奏而選擇離開，奧爾民則表示沒有這方面的煩惱：「我和家人都很喜歡香港，這裏治安良好、學校也很理想。對騎師而言，香港簡直是天堂，香港馬會把我們照顧得無微不至，沙田和跑馬地馬場環境設備極佳；香港賽馬氛圍濃厚，在這裏策騎令人興奮。我希望盡可能長久地留在香港，發展自己的事業。」

身高超過1.75米的騎師不多，而奧爾民高達1.77米，對此他說：「這個身高確實在選馬方面對我造成了很多限制，因為我無法在負磅低於123磅的情況下策騎，但只要我能上陣，必定全力以赴。」

「幸運派彩」
「幸運派彩」
奥爾民和太太
奥爾民和太太
徐雨石（左二）和副練戴兆麟（左一）
徐雨石（左二）和副練戴兆麟（左一）

陳嘉甜

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