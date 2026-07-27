甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥

早於剛季初，方嘉柏已表明目標是全力爭取冠軍練馬師寶座，結果練者說到做到，成功第五度封王。剛季尾方嘉柏聘請莫雷拉任馬房主帥，雷神不負所託，全季為方嘉柏勝出二十七場頭馬，助練者達成登冠大業，可說厥功至偉。相信不少馬迷朋友都好奇，新季方嘉柏會否再聘雷神為帥呢？

日前小記訪問方嘉柏，他說：「很多人都不斷問我這個問題。是的，新季我將會申請莫雷拉回來為我的馬房効力，我真的十分喜歡他。眾所周知，莫雷拉是一位世界頂尖騎師、騎功一流，他回來香港策騎，對香港賽馬而言絕對是一件好事。」

方嘉柏續補充：「我個人認為，若莫雷拉能全職回歸並替香港賽馬會策騎，成為公司騎師的話，這對他來說會更為有利，也可讓冠軍騎師之爭變得更精彩。我感受到香港馬迷非常喜愛他，希望看到他能夠全季在香港策騎上陣。」

對於今季第五度登上冠軍練馬師寶座，方嘉柏表示十分多謝家人、馬主朋友、整個馬房團隊及所有支持他的馬迷朋友。

在小記心目中，方嘉柏和其父親方祿麟都是很善良的人，方祿麟是一位謙謙君子，對每一位記者的提問，都很有耐心地聆聽、態度誠懇。記得當年馬會正式公布方嘉柏獲升正時，方祿麟便對小記說：「我兒子將來必定是一位優秀練馬師，一定可為香港賽馬會作出貢獻。」當時方祿麟的堅定眼神，至今仍歷歷在目，相信他必會為方嘉柏現時的成就感到驕傲。

至於方嘉柏則是一位功力及幽默感兼備的練馬師，每次聽他講廣東話，小記都覺得很有趣。方嘉柏說：「基本上，我能以簡單的廣東話溝通，這對我的工作很有幫助。我的廣東話是從一班馬房員工身上學會，平日我會以英文夾雜廣東話與他們溝通。」

陳嘉甜