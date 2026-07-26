甜甜小記│羅建生周歲尋「寶」

上次小記專欄邀請「喜」系馬主羅建生，分享「喜慶寶」鮮為人知的性格。在今期專欄中，小記再邀請羅建生暢談練馬師呂健威對該匹剛季最佳新馬的觀感，以及他近年揀蟀途徑的調整。

小記訪問羅建生，他說：「當『喜慶寶』在港開齋時，威哥（呂健威）對我說：『隻馬好犀利，似乎仲勁過『金鎗六十』。『喜慶寶』翌仗再出連捷後，威哥又對我說：『證明我無睇錯！』」由此可見，「喜慶寶」在威哥眼中是可造之材。羅建生以往主力與方嘉柏和蔡約翰合作，今次首度與威哥合作，即擦出火花，「喜慶寶」首季五戰四冠，榮獲最佳新馬，新季更趨成熟，表現令人期待。

「喜慶寶」

自從「喜勁寶」在二〇〇三年登上三冠短途馬王寶座後，羅建生之後引入不少「喜」系馬，當中不乏高班分子，如「喜聚寶」和「喜喜寶」等，但始終未能再遇精英佳駟。羅建生沒有放棄，繼續從世界各地搜購良駒，經過多番實戰經驗後，他近年調整其買馬方針，而且取得不錯成果。

羅建生說：「我養馬多年，領悟到在賽馬世界裹，佔有一定幸運因素。我曾經投入龐大的資金，在海外購入曾戰一、二級賽的自購馬來港，可惜部分自購馬來港後都因不太適應水土或氣候不同，表現未算理想。近年我改為引進周歲馬，在海外訓練，從中挑選一些優秀的馬來港服役，例如『喜至寶』在港五捷，我的女兒有幾匹『喜』系馬都是以這個模式來港服役，亦有好成績交出，始終養馬很講運氣，希望我能繼續引入更多優質的『喜』系馬來港。」

陳嘉甜