甜甜小記｜進軍四歲經典系列 羅建生喜慶有寶

榮獲應屆最佳新馬榮譽的呂廄「喜慶寶」，上季五戰四勝，盡顯優秀質素。小記訪問馬主羅建生，估不到「喜慶寶」年紀輕輕，已經洋溢一股霸氣，與不少著名的馬王性格相似，在今次訪問中，他向小記分享馬兒調皮的一面。羅建生期望「喜慶寶」能持續進步，來季能在四歲馬大賽中有優異的表現。

羅建生期望「喜慶寶」(圖) 能持續進步，來季能在四歲馬大賽中有優異的表現。

猶記得七月十日採訪冠軍人馬頒獎禮時，羅建生當晚在台上的答謝辭，令小記留下深刻印象。羅建生在台上說：「我已經好耐無上台攞獎，對上一次已經係二十三年前『喜勁寶』榮膺香港馬王榮譽。」

羅建生 (中) 在台上說：「我已經好耐無上台攞獎，對上一次已經係二十三年前『喜勁寶』榮膺香港馬王榮譽。」

曾養馬王掃速度系列

回想起「喜勁寶」當年做馬王時，小記也有在場採訪，轉眼已逾廿載，驚歎時間過得真快。在2002/03馬季，「喜勁寶」橫掃香港速度系列，成為香港賽馬史上第二匹短途三冠馬王，並於2003年登上香港馬王寶座。

在2002/03馬季，「喜勁寶」橫掃香港速度系列，成為香港賽馬史上第二匹短途三冠馬王，並於2003年登上香港馬王寶座。

小記訪問羅建生，他說：「我感到非常開心，希望『喜慶寶』轉四歲後再進一步，劍指來季四歲馬經典系列賽，同時亦要多謝呂健威與何澤堯的努力。聽威哥說，『喜慶寶』很有性格，充滿霸氣，如果你想進入牠的馬格範圍，牠或會周圍撞。」

昔日馬王如「原居民」、「美麗傳承」、「金鎗六十」等，都是出名霸氣十足的良駒，恍如馬房內的領袖大哥哥。「喜慶寶」上季僅三歲，仍是小朋友，已散發出強大的氣場，流露大將之風，前景令人期待。稍後小記再邀請羅建生分享他近年調整引進良駒的方針，以及威哥對「喜慶寶」的評價。

陳嘉甜

