甜甜小記│「叻叻熊」回歸香港 范邦初貴在堅持

日前馬會公布一批運來港的澳洲自購馬和自購新馬，其中最吸睛是一匹名為Bear Champ的自購馬；牠正是曾經在港服役的「叻叻熊」，由「熊」系馬主范邦初的太太范劉鈺明擁有。

香港退役馬運往外地作賽為數不少，但能以自購馬身分再次回港作賽，則極其罕見；其實早於上月初，范邦初相約我們一班記者傳媒晚餐時，已透露過此計劃。坦白講，小記和行家們都覺得類此情況少有，當時皆認為「叻叻熊」未必可回歸，結果牠居然真的可重返香港服役，並交由廖康銘訓練。

日前小記訪問范邦初，他回應說：「『叻叻熊』之前退役，因為其韌帶撕裂，曾運往國內養傷，當時的練馬師或霍利時均建議讓其退役。不過，我很喜愛此馬，對牠有一定期望，也不想浪費了其潛力，於是便和太太商量，把牠運往澳洲治療並休養，希望養回健康後可再出賽。」

「結果『叻叻熊』在澳洲養回健康，在當地兩戰兩勝，兩場勝仗跑來有板有眼，證明我當初的堅持無錯，牠沒有辜負我的期望，令我十分開心；同時，我很感謝香港馬會，今次批准牠以自購馬身分重回香港服役。」范邦初續說。

事實上，很少馬主會像范邦初般處理退役馬，畢竟來回澳洲和香港兩地的運費不菲，另馬匹在澳洲接受治療、訓練及出賽等費用也不在少數；同時，馬匹回港後是否可適應水土，亦屬未知之數。除非像范邦初般對「叻叻熊」有如此信心及期望，才肯願意投放龐大資金。

講開范邦初，他於在九十年代中期已在港養馬，曾經在美國、香港、澳洲、南非及澳門等多地養馬，是小記入行後首批認識的馬主朋友；由於他的樣子似熊，加上本身也喜歡熊公仔，因此多年來旗下馬都以「熊」字命名。而「叻叻熊」的中文名是由范太所起，英文名Bear Champ則出自范邦初手筆。范生為人幽默風趣，多年來皆為行家們最喜愛的馬主之一。

「熊」系馬主范邦初及其太太

陳嘉甜