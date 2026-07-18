廖康銘在港開倉練馬三季以來，成績一直進步，尤其是上季更是大躍進，不但取得六十一場頭馬，位列練馬師榜第三名，更憑「白鷺金剛」贏得香港打吡，以及「祝願」贏得冠軍一哩賽，充分證明其練馬功力。廖康銘亦對剛季成績感滿意，並對新季充滿期望。

廖康銘對剛季成績感滿意，並對新季充滿期望。

廖康銘於煞科後翌日便離港，返回澳洲度假三星期，預計下月初返港備戰。

廖康銘於煞科後翌日便離港，返回澳洲度假三星期，預計下月初返港備戰；他總結上季成績時說：「由於上季開始時，廄內兵源足夠，許多馬匹評分未盡，所以我已預期全季成績理想，結果季內『白鷺金剛』五捷兼捧走香港打吡；『祝願』三勝級際賽，包括一級賽冠軍一哩賽；另外，我也曾在谷草夜賽一晚取得五W，整體頭馬數目亦較上季增加。總括而言，我對上季成績感到相當滿意。」

廖康銘上季代表作之一，「白鷺金剛」季內五捷兼捧走香港打吡。

「祝願」三勝級際賽，包括一級賽冠軍一哩賽，廖康銘功不可沒。

剛季「白鷺金剛」贏出打吡後，之後在冠軍一哩賽僅以一個馬位落後廄侶「祝願」跑第四，問到此駒來季部署時，廖康鉻說：「雖然『白鷺金剛』曾勝出途程為二千米的打吡大賽，但預期來季上半季，仍集中部署牠競逐一哩賽為主，最重要目標是十二月的香港一哩錦標；以牠在冠軍一哩賽的表現來看，來季踏入五歲大熟期，牠再跑同程可望取得更佳表現，之後我將視乎其表現及進度，再決定是否部署增程出擊。」

廖康銘表示布文 (圖) 花了很長時間協助「祝願」及「白鷺金剛」操練，上季兩駒取得佳績，騎者自然功不可沒；日後兩駒再同場競逐，他仍有優先選擇權。

廖康銘承認，來季「白鷺金剛」跑一哩賽，屆時難免與廄侶「祝願」同場，而布文亦需要作出選擇。「『祝願』剛季初表現良好，即使後來看似評分飽和，但其後在操練及跑法上作出改動，結果再進一步，贏得冠軍一哩賽。布文花了很長時間協助『祝願』及『白鷺金剛』操練，上季兩駒取得佳績，騎者自然功不可沒；日後兩駒再同場競逐，他仍有優先選擇權，但這不會是一個容易的選擇，我交由他決定好了。」廖康銘續說。

廖康銘表示向來每季都有三大目標，首先是一季贏出至少五十W；另外是贏出一級賽，以及奪得冠軍練馬師寶座。

談到來季展望，廖康銘說：「我向來每季都有三大目標，首先是一季贏出至少五十W；另外是贏出一級賽，以及奪得冠軍練馬師寶座。如果一季之內，我能夠達成其中一項已感滿意，倘若完成兩個甚至三個，自然更加高興。來季我將跟以往一樣，全面投入工作，希望繼續取得佳績。」

特約記者：文傑