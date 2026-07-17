甜甜小記│沈慧林品牌聯乘星爺

沈慧林是「飛輪日上」馬主之一，其父親沈墨寧則是本港資深馬主；沈氏父子熱愛及支持賽馬運動，多年來持續引入不少賽駒來港，成績最亮麗要數曾贏過級際賽的「飛輪閃耀」，為兩人留下不少美好回憶。

沈慧林是年輕企業家，創立了香港品牌萬希泉，把陀飛輪鐘錶事業打理得有聲有色之餘，也積極邀請各界人士聯乘合作，取得正面迴響和效果。

近期由周星馳（星爺）執導的電影《功夫女足》，於內地盛大上映並掀起熱潮，本港亦正式於下月13日隆重上映。「港產陀飛輪」萬希泉是《功夫女足》的贊助商之一，早前沈慧林更親赴杭州與深圳，與內地觀眾一同先睹為快。

電影放映後，沈慧林更獲邀與周星馳合照留念，星爺更熱情約定他「香港見」，足見兩人情誼深厚。沈慧林說：「《功夫女足》從籌備、拍攝、製作到後續宣傳，我都有幸見證整個歷程。喜劇大師周星馳凡事親力親為，早前兩次到深圳探班，我已親眼目睹他帶領劇組埋頭苦幹、一絲不苟的天才風采。如今電影進入宣傳期，他又率領一眾演員馬不停蹄走遍內地各大城市路演，這份時刻掛念影迷、用心對待作品的態度，深深令我動容。」

沈慧林透露，繼《美人魚》及《喜劇之王》後，萬希泉第三次推出由周星馳執導的電影主題腕表產品。為了呈現最完美的藝術品，沈慧林早在電影拍攝期間，便專程前往深圳劇組進行探班，並親自攜同《功夫女足》腕表樣品供星爺過目。向來對作品細節要求極高的星爺，亦在現場給予了許多寶貴的意見，令最終成品完美融入電影靈魂。

沈慧林向小記透露，先後於杭州和深圳觀賞這部電影，滿載了歡笑、熱血與感動，他說：「比起首刷時，我心中更加添許多體悟。衷心祝賀《功夫女足》票房一路長紅、佳績持續攀升，亦期盼本次聯乘腕表廣受大眾喜愛，收穫熱烈迴響。」

「周星馳導演的作品向來深入人心，這次《功夫女足》不僅帶來視覺震撼，更傳遞了強大的正能量。我非常榮幸能透過萬希泉的陀飛輪工藝，以及充滿活力的自動腕表設計，將戲中『娥眉隊』那份熱血逆襲的拼搏精神轉化為可配戴的藝術品，讓觀眾在戲院外，也能隨時感受這份永不熄滅的激情。」沈慧林續說。

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陳嘉甜