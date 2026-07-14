卡爾心水│「華麗再贏」轉場贏

細個嗰陣，卡爾無諗過會同賽馬扯上關係。最初嘅夢想係做一個傳媒人，報下新聞、寫下副刊，騷擾下世界；後來，家人覺得讀商科出路較穩，亦一直好支持我向呢個方向發展。作為一個由細到大都飯來張口嘅小朋友，其實食乜餸、行乜路，好多時都係整定嘅。

老實講，當年揀讀商科，並唔係因為特別鍾意，而係用剔除法逐樣刪選，最後發現自己對商業唔算反感。畢業後，卡爾順理成章投身金融行業，一做就好多年。直到後來因緣際會接觸賽馬、開始寫專欄，先發現原來自己一直無放低過對文字嘅熱愛。

或許人生真係好奇妙，兜兜轉轉，最後竟然用商業分析嘅思維研究賽馬，再用三分日常講嘢、接近草根嘅口吻，同大家分享賽事。當初無做到記者，卻意外成為馬評人，原來有時人生唔係放棄夢想，而係換咗另一種方式去實現。

第四場提供「華麗再贏」，佢上場沙田追得勁，復課試閘過終點名次稍後，但末段一鬆湧上，姿態吸引。

第四場：8華麗再贏、1深心星、3光年程祥

第九場：1東來欣賞、10佛亮老撾、4傑出雷霆