Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「華麗再贏」轉場贏

名家專欄
更新時間：18:51 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:51 2026-07-14 HKT

細個嗰陣，卡爾無諗過會同賽馬扯上關係。最初嘅夢想係做一個傳媒人，報下新聞、寫下副刊，騷擾下世界；後來，家人覺得讀商科出路較穩，亦一直好支持我向呢個方向發展。作為一個由細到大都飯來張口嘅小朋友，其實食乜餸、行乜路，好多時都係整定嘅。

老實講，當年揀讀商科，並唔係因為特別鍾意，而係用剔除法逐樣刪選，最後發現自己對商業唔算反感。畢業後，卡爾順理成章投身金融行業，一做就好多年。直到後來因緣際會接觸賽馬、開始寫專欄，先發現原來自己一直無放低過對文字嘅熱愛。

或許人生真係好奇妙，兜兜轉轉，最後竟然用商業分析嘅思維研究賽馬，再用三分日常講嘢、接近草根嘅口吻，同大家分享賽事。當初無做到記者，卻意外成為馬評人，原來有時人生唔係放棄夢想，而係換咗另一種方式去實現。

第四場提供「華麗再贏」，佢上場沙田追得勁，復課試閘過終點名次稍後，但末段一鬆湧上，姿態吸引。

第四場：8華麗再贏、1深心星、3光年程祥
第九場：1東來欣賞、10佛亮老撾、4傑出雷霆

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
5小時前
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
8小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
13小時前
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
施南生離世丨俞琤連發3帖文送別半生摯友 晒擁抱照悼念揭生前最珍貴一幕
影視圈
5小時前
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法
飲食
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
6小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
8小時前
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」
商業創科
5小時前