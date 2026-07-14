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Ian心水│「維港智能」又放到

名家專欄
更新時間：18:50 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:50 2026-07-14 HKT

伍鵬志近四個賽日均交出頭馬，今次出馬五匹，最有機會爭勝是第八場「維港智能」。這匹前一級賽盟主自加盟伍廄後，整體演出算穩定，前仗在谷草千二米一放迄終，取得久違了的頭馬；上仗轉戰田草改配潘頓，可惜末段未能貫注到底，結果只跑第四。今仗回師勝途，負磅不重，若能把握起步並輕鬆領放，有力再構成威脅。對手方面，「友愛心得」是應屆谷草狀元，前仗挑戰三級賽亦所負不遠，上仗出爭嫌短的直路賽也追入第四，可見狀態當銳。今仗排位理想，可望於起步後不久跟守前列，力足爭取季內第四捷。

第九場「傑出雷霆」大前仗於田草千二米擊敗「有備而戰」而打開勝門，後駒其後亦補中，可見該賽水準不俗；上仗起步一般，早段留居後列，末段卻收復不少失地，表現尚可。今仗喜逢一檔，形勢頗為好跑，有力一爭。對手方面，「國千金」能力不俗，季內一出即勝後進度徘徊，上仗出爭田草千二米，末段走勢較前進步，若能發揮水準，實屬最佳冷腳。

第八場：5維港智能、9友愛心得、2天天同樂
第九場：4傑出雷霆、5國千金、7駿毅快車

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