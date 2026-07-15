Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-15 HKT

今季冠軍練馬師已成定局，方嘉柏得償所願，沈集成則撲個空，大家都再無短期目標，二人會否提早收爐？上次賽前，本欄已指出練馬師王形勢極凶險，皆因幾位上游練者的心意難測，結果爆冷開出桂福特，區區28分便封王，證明不少馬房已鳴金收兵，起碼不再有龐大攻勢。

回說今次局勢，多個倉口都出馬六、七匹，包括廖、方、巫、東、呂、韋、偉，牌面似模似樣，各有封王籌碼，只不知眾人搏殺心意如何。最終我支持廖康銘，即使佢爭取冠軍練馬師失敗告終，但佢今期出馬七匹，當中五駒是季內未勝馬，相信仍要向幕後交代，信佢搏埋今舖！

重點爭分馬方面，「快樂神駒」兩戰谷草千二皆入Q，可見路有專長，尤其上仗造極快步速也幾乎埋尾，當銳馬無理由留番下季。「駟跑得」上仗蝕內疊不利地都所負不遠，應給予機會。「天下寵兒」是位置王，拖住無蝕底。「翠紅」今仗對手勝在快馬多，本身排三檔可守靚位，形勢妙不可言。

目標：廖康銘

賠率：3.4

全日惡馬 第五場：快樂神駒

練馬師王最佳投注時機：第一場前

最Hit
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
11小時前
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
01:24
施南生離世丨終生守護徐克林青霞感慨：當老爺服侍 曾被金庸評「唯一對老公意亂情迷妻子」
影視圈
11小時前
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
施南生離世丨8年前座談會認早已立遺囑 看透生死交帶不用搶救：最重要是死得快
影視圈
11小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
21小時前
57歲彭羚素顏會好友黃偉文 零濾鏡自信曬魚尾紋 網民大讚優雅地老去
57歲彭羚素顏會好友黃偉文 零濾鏡自信曬魚尾紋 網民大讚優雅地老去
影視圈
11小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
最強之矛硬撼最強之盾。
世界盃2026·預告｜最強之矛硬撼最強之盾 4強首戰 法國西班牙合演攻防大戰
足球世界
8小時前
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL曬「綠咭」求轉行做地盤！行內人激推地盤一隱藏工種：免體力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
12小時前
DSE女憂失手無錢Retake街頭痛哭 即場獲暖心承諾感動全網：「唔需要覺得自己冇退路！」｜Juicy叮
放榜前夕DSE女憂失手無錢Retake街頭痛哭 即場獲暖心承諾感動全網：「唔需要覺得自己冇退路！」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前