亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

今季冠軍練馬師已成定局，方嘉柏得償所願，沈集成則撲個空，大家都再無短期目標，二人會否提早收爐？上次賽前，本欄已指出練馬師王形勢極凶險，皆因幾位上游練者的心意難測，結果爆冷開出桂福特，區區28分便封王，證明不少馬房已鳴金收兵，起碼不再有龐大攻勢。

回說今次局勢，多個倉口都出馬六、七匹，包括廖、方、巫、東、呂、韋、偉，牌面似模似樣，各有封王籌碼，只不知眾人搏殺心意如何。最終我支持廖康銘，即使佢爭取冠軍練馬師失敗告終，但佢今期出馬七匹，當中五駒是季內未勝馬，相信仍要向幕後交代，信佢搏埋今舖！

重點爭分馬方面，「快樂神駒」兩戰谷草千二皆入Q，可見路有專長，尤其上仗造極快步速也幾乎埋尾，當銳馬無理由留番下季。「駟跑得」上仗蝕內疊不利地都所負不遠，應給予機會。「天下寵兒」是位置王，拖住無蝕底。「翠紅」今仗對手勝在快馬多，本身排三檔可守靚位，形勢妙不可言。

目標：廖康銘

賠率：3.4

全日惡馬 第五場：快樂神駒

練馬師王最佳投注時機：第一場前