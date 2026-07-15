廖事如神│「有財有勢」惡得起

馬季今夜煞科，季內確實不乏精彩場面及歷史時刻。「嘉應高昇」打破連勝紀錄及場地紀錄，「浪漫勇士」香港盃四連霸，兼榮登三冠王寶座，還有方嘉柏擊敗沈集成及廖康銘五度稱霸。在此盼來季各人都百尺竿頭，更進一步。

第五場四班千二米，「葳莉非凡」今季轉倉初出旋即輕取對手，二至四名的蹄下敗將其後全勝，賽事水準甚出色。可惜本身韌帶受傷影響進度，自季初勝後仍未再添勝仗。最近轉戰泥地有突破，778場次全程領放，臨門被「文明戰士」趕過；上場遇出閘問題失先機則毋須介懷。是次再戰谷草面對較弱對手，排四檔可補中。「快樂神駒」以南美自購新馬而言進度算理想，無論田草、谷草甚至泥地都曾跑近。上場801場次早段切入二疊跟前，獲亞軍表現不俗，預計今場可以類似跑法應戰。「盛勢威楓」季內曾造極快段速贏馬，若可自主步速甚惡。「大才」現評分有利，老馬有火隨時反彈。

第七場三班一六五○米，曾勝此程馬不多。「有財有勢」近兩季轉程取得突破，合共在此程三捷，雖然今季上名率偏低，但至少曾勝同程，且狀態一直維持平穩。觀乎今組對手，牠相對有戰鬥力，縱排大外檔起步仍可倚重。「勁好運」是另一匹曾勝同程馬，今季打疊兩捷後評分飽和，現時卻已回落至勝時水平，有力一爭。「大文豪」最近銳意放棄田草而出戰谷草賽事，狀態雖未有明顯起色，但本身體形較大，排二檔起步若能跟前，隨時出冷。「富國兄弟」此程曾經上名，既與二班強手「勁沙塵」、「銀亮奔騰」等跑近，水準不俗；近來評分已回落，居三班尾具競爭力。

廖浩賢精選

第五場 1 葳莉非凡 3 快樂神駒

6 盛勢威楓 9 大才

第七場 3 有財有勢 8 勁好運

9 大文豪 11 富國兄弟

