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波仔至醒靈活玩│「光年程祥」標尾會

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-15 HKT

漫長馬季真正來到煞科夜，最重要都是多謝各位支持《星島馬訊》及《贏跑賽馬台》的讀者及觀眾朋友們，希望來季繼續得到您們的支持！

回看六月廿七日本欄內容，當日提及游達榮馬房不乏實力賽駒列陣，當中包括贏馬而回的「顏色之皇」；其次是大題的「川河耀駒」，當日牠初戴開縫眼罩，跑來似乎有點抗拒，至翌仗才於谷草走入冷位。

另外，當日尚有提及今戰出爭第四場的「光年程祥」，季中435場次曾跟十分準繩的「活力拍檔」力鬥獲亞；而上仗出爭田草千四米，起步反應其實唔慢，但選擇拖後角逐，遇慢步速及前置馬主宰大局下，已註定無形勢可賺，但馬兒最終仍締最快末段追近主馬群過終點，足見作戰狀態不俗；而從事後看，該役已有三駒於剛周日跑入三甲，更反映賽事水準不俗。

原本「光年程祥」報跑剛周日的田草千四米，但結果被列作後備，而幕後竟不待下季，選擇出戰今次谷草夜賽，季內曾勝谷草一哩的廄侶「隨緣得勝」則轉戰田草，似乎游達榮對新近接手兼季內未勝的「光年呈祥」有點想法，執筆之時仍有分頭，值得一敲。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q 10 膽拖 1 2 6 8
第四場 Q/QP 3 膽拖 1 4 8
第九場 WP 11
混合過關三串七 共104注

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