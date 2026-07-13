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甜甜小記│陶樺瑋組團「丞」功

名家專欄
更新時間：15:24 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:24 2026-07-13 HKT

周三晚谷戰是今季煞科戰，石廄「丞匡掠影」出爭第九場三班千二米；馬主不爭善勝團體成員之中，有不少年輕馬主，包括陶樺瑋、2019年港姐冠軍黃嘉雯等，他們除了養有「丞匡掠影」外，也是獎金獵人團體馬「飛馬座」的馬主。至於陶樺瑋個人名義則養有「黃金蟬聯」和M028。

陶樺瑋透露，近期新組成一個名為獎金女神的賽馬團體，由他與謝灝頤律師任團體經理人，成員包括陶樺瑋太太陳綺翹、陳艷燕和黃嘉雯。獎金女神團體已成功物色良駒，生力軍將於稍後時間來港服役。

今仗「丞匡掠影」排十二檔跑谷草千二米，需要考鞍上人巴度的發揮；早前「飛馬座」在谷草一千米欠運跑第二名飲恨，相信徐雨石都希望可憑「丞匡掠影」為陶樺瑋及其太太、黃嘉雯等一眾馬主好友贏馬補中，不妨拭目以待。

馬主黃嘉雯
馬主黃嘉雯

陳嘉甜

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