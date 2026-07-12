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亨利拆局│練馬師王吼桂福特

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-12 HKT

上期方嘉柏勁奪42分封王，照計冠軍寶座穩如鐵塔，今次賽事跑沙田，按照慣例唔到佢威，而沈集成與廖康銘皆後追渺茫，不知會否提早收爐？如此一來，今期練馬師王便呈亂局，隨時形勢一如前幾次賽事，由其他中上游馬房控制大局，由於選擇太多，令人難以入手。

細看今期各倉布陣，不少出馬都七匹或更多，難料心意是博減分等下季，抑或廄侶間互相配合博季尾食大茶飯？當中桂福特兵分十路，除數量足夠爭雄，其中五駒於上仗走入前四名，即是半數近況都有一定水準，趁沙田煞科約埋登場，博佢連場出擊！

重點爭分馬方面，「渡月橋」前仗休近四個月復出，初上三班都走近，儲足體力效果佳，現居四班再戰千二，強配潘頓與排一檔皆利好因素，有望爭取12分。「超風速」在357和418場次算賽績硬淨，放諸今組夠用有凸，希望季尾休出賺體力，有冷味。「銀騰」經歷四個馬房訓練，近兩仗轉投桂廄喜見轉機，應不會等下季。

目標：桂福特

賠率：9

全日惡馬 第五場：渡月橋

練馬師王最佳投注時機：第二場前

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