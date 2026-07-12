廖事如神│「嘉應駿馬」態況佔優

冠軍人馬獎頒獎禮的大部分獎項得主都一如所料，最令人喜出望外的，是今季破天荒出現雙馬王。「浪漫勇士」與「嘉應高昇」季內均成績驕人，各擅勝場，雙雙稱王屬皆大歡喜。

第三場四班千四米，狀態具爭勝水準的賽駒不多。「遨遊波士」上季尾一出即勝，蹄下敗將「合夥飛馳」其後成為四班中堅，雖說是季尾賽績，整體水準並不失禮。可惜「遨遊波士」今季未能克服重磅，今季苦戰多時止於接近。惟上仗初配袁幸堯用主動跑法應戰，負一一二磅得季軍，縱未能威脅頭二馬，但兩駒近來均狀態火熱，跑獲季軍是恰如其分；今仗排黃金一檔，對手減弱有望補中。「手機錶能」上仗增程至千四米立竿見影，遇偏慢步速後追入一席，以三歲馬而言進度理想。「勤德皆備」同是三歲，今季表現尚可，但累積經驗後開始接近，情緒亦趨安穩。「銀騰」上仗衝刺強勁，反映現評分已甚有利。

第五場四班千二米，「嘉應駿馬」為全場唯一新勝馬，論近況及能力亦稍秤先。此駒前季於新馬賽出道，表現可接受，上季轉三歲後循序漸進，分數經調整後，最終取得在港首捷，今季上陣四場後受傷，需要休戰一段時間，上仗復出那役交出進步表現，輕取質新馬「老鼠斑」添一捷。常言道，賽駒於季尾階段有體力及新鮮感，不時佔優，故季內曾受傷仍不必太介懷，勝後加分仍只負一二九磅，今仗有望再捷。「千杯敬典」減分甚多，上仗配袁幸堯僅負半馬位獲亞，今場可照辦煮碗以主動跑法應戰。「悠然常勝」數度追近，晨課狀態有進展，韁口開始放鬆，今仗排十二檔無阻其留後跑法，立心留前鬥後可爭。

廖浩賢精選

第三場 10 遨遊波士 6 手機錶能

13 勤德皆備 14 銀騰

第五場 3 嘉應駿馬 2 千杯敬典

6 滿利時 12 快樂高球