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波仔至醒靈活玩│「嘉嘉友福」磅輕值博

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-12 HKT

《冠軍人馬贏跑宴》圓滿結束，百多位來賓聚首一堂，不亦樂乎！筆者接觸賽馬都有好一段時間，歷代馬王級賽駒多不勝數，有稍遠年分的「翠河」以至近年的「金鎗六十」，即使同年度有具分量的對手都好，也未曾於同一年度出現兩匹各具本領的不敗皇者，所以今季若不誕生「雙馬王」，可說更待何時。

跑至季中時，潘頓已幾近篤定成為冠軍；而冠軍練馬師方面，跑罷上次夜賽後，方嘉柏亦手執盃耳。不過，代入沈集成一方想，剛周三也屯重兵寄望將比分收窄，故此今戰的報名的沈廄馬，理應有一定想法及爭勝水準。

其中第五場的「嘉嘉友福」，於447場次雙蝕形勢下落敗，其末段所締時間不比頭馬「櫻花酒杯」差；之後於518場次，再跑田草千二米雖然只得殿軍，但同場前六名有三駒可再贏，水準不差。

再看「嘉嘉友福」上仗初跑千四米，沿途跟超快步速，末段也不至於潰散；而事後看同場跟前走的「挺秀弘利」及「繼往開來」，之後都相繼贏馬補中，更見賽事水準不俗。現時「嘉嘉友福」的評分及體力，比季中時更具優勢，今仗負輕磅值得一博。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 二重彩 7 複式膽拖 3 9 11
第五場 Q/QP 14 膽拖 1 3 10
第九場 WP 7
混合過關三串七 共146注

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