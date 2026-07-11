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卡爾心水│「戀愛狂」跟到季尾

名家專欄
更新時間：14:12 2026-07-11 HKT
發佈時間：14:12 2026-07-11 HKT

季尾貼馬，除咗睇馬，更要睇人。部分馬房已準備收爐，有實力馬未必搏盡；仍有目標嘅馬房，出馬往往更有決心。馬匹狀態仲可以從晨操、試閘睇出端倪，但人心始終最難估，加上近日天氣反覆，今晚一家人入場睇馬兼欣賞煙花，共聚天倫。家人一向鍾意「刀仔鋸大樹」，熟悉卡爾嘅朋友都知道，小弟貼馬一向有根有據。今期就為家人同馬迷，喺呢個亂世賽日提供一匹冷門，畀大家小試牛刀。

第四場「戀愛狂」卡爾已跟進幾仗，今次再配布文，人馬合拍。佢評分處有利水平，末段總交出強勁追勢，今場望出閘順利，試圖季尾前重啓勝門；「暴風一族」上仗綠格跑入前列，馬有狀態，呢場冷門可博；「康昌之星」近仗敗績都有藉口，去到季尾繼續密跑，今次看看能否現真身。

第四場：6戀愛狂、13暴風一族、10康昌之星
第七場：5超開心、9北極之錶、10天蓬貓

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