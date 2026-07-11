Ian心水│「閃光燈」地快還盅

第三場「閃光燈」上季曾於四班兩捷，今季九戰卻得一亞，一月中跑三班千四米，際遇欠佳仍以勁勢撲上，結果僅以短頭位不敵季內五捷馬「會當凌」，並能擊敗「至尊高超」及「千帆駒」等駒，賽事水準頗高。上仗牠降至四班再戰千四米，全程走勢欠順，只因未能應付變化地，敗績可抹去；今仗改配布浩榮，若遇場地乾快，居四班亦有利，值得留意。對手方面，「遨遊波士」上季一出即勝，不過今季進度徘徊，但連場所負都不遠，今仗排黃金一檔，並得袁幸堯的十磅優惠，加上跑法主動，有力闖入前列，甚至爭勝。此外，「手機錶能」上仗表現令人欣喜，由於出賽次數不多，預料仍有頗多進步空間，其同父馬在港成功率頗高，可堪憧憬。至於「勤德皆備」近仗均受制於外檔或賽事形勢，今仗加配羊毛面箍，潘頓不願放手，也要兼顧。

第四場「金滙千帥」近四仗增程至千六米，效果僅一般，今仗重返季內兩捷的千四米，加上排位理想，勝望頗高。對手方面，「大勇勝」上仗初跑千四米並改用前領跑法，僅在終點前才力弱而得第四名，表現予人驚喜；今仗再戰同程並用上巨人殺手艾道拿，可作配腳。此外，「戀愛狂」現評分較季內贏馬時還低，近仗雖未能構成威脅，但走勢卻不差，今仗重配贏馬拍檔布文，也不能忽視。「幸福約定」周歲價高昂，但跑來未有太大威脅，上仗跟前效果欠佳，今仗或會改用留前鬥後跑法，冷門不妨拖一票。

第三場：2閃光燈、10遨遊波士、6手機錶能

第四場：2金滙千帥、7大勇勝、6戀愛狂