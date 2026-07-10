甜甜小記│蔡約翰生日有驚喜

今日是蔡約翰七十二歲生日，小記先在此祝福這位殿堂級練馬師生日快樂、身體健康！今日蔡約翰如常一早到沙田馬場督操、緊守崗位，收操後返回馬房處理廄務時，其馬房團隊即為練者送上生日蛋糕，令他大感驚喜。

蔡約翰向來重視團隊精神，對馬房員工非常好，是公認的好波士。今日蔡廄員工和「魅力」及「知遇」系馬主鄧詠琪一同為蔡約翰慶祝生日，場面熱鬧。蔡約翰說：「十分多謝我的馬房夥計、Headlad（馬房領班）、Adrian（蔡廄副練周瑞麟）等人為我送上生日驚喜。原來早於一周前，Adrian已告訴我太太想替我慶祝生日，並請我太太一同保守秘密。這班馬房手足真的好有心，非常感謝他們。」蔡約翰又大讚整個馬房團隊，包括沙田及從化的夥計都很幫得手，且對他很照顧，感謝每一位員工的付出。

今晨鄧詠琪都有替蔡約翰慶生，小記曾訪問過這位「魅力」系馬主，她說：「蔡約翰待人以誠，讓馬房上下團結一心，且對每匹賽駒的習性瞭如指掌，故能充分發揮出牠們的潛能。」

蔡約翰開心切生日蛋糕。

陳嘉甜