甜甜小記│義賽多人撐 蕭煒忠感恩

早前小記邀請「寶成」系馬主蕭煒忠接受訪問，暢談由馬主協會主辦足球慈善友誼賽的理念；該賽已於上月廿五日圓滿舉行，獲得一眾馬主、練馬師、副練、騎師、受薪董事及評馬協會成員鼎力支持，齊齊踢波，在賽馬以外作良好交流，同時為慈善出錢出力，甚具意義。

作為今屆馬主協會的慈善委員會主席，蕭煒忠感謝各界支持，並希望各方可繼續支持協會慈善基金舉辦的慈善活動，幫助更多有需要人士。蕭煒忠說：「我十分感謝香港賽馬會董事羅啟華先生親臨並擔任主禮嘉賓；同時感謝各位練馬師、騎師、馬評家的鼎力支持，令今屆足球慈善友誼賽順利完成。我也感謝各位馬主，以及協會的兄弟姊妹支持，在我提出有關想法時，各位都全力配合。今次活動既可讓各位做善事，亦可讓大家『以球會友』，我會繼續努力為慈善基金爭取更多善款。」

這場足球慈善友誼賽在香港足球會舉行，由馬會董事羅啟華擔任開球禮嘉賓。出席馬主有「美麗」系郭浩泉、「先生」系史昊洺、「寶成」系蕭煒忠等；練馬師有伍鵬志及丁冠豪；副練有姚浩豐、黎志銘；騎師有梁家俊、潘明輝、鍾易禮、黃智弘、周俊樂、莫雷拉、田泰安及希威森等；另有受薪董事郭子貽等參與，場面相當熱鬧。賽事所籌得善款將撥予香港馬主協會慈善基金；每年有不同機構向該基金申請資助，例如香港傷健策騎協會、香港導盲犬協會等，亦歡迎不同機構提出申請。

談到對「寶成」系兩駒的期望時，蕭煒忠說：「『寶成智好』季內已多次證明實力不錯，特別是跑谷草賽事，牠具有一定質素，希望可盡快取得成績；至於『寶成智星』，上季兩勝谷草賽事後，可能需要一些時間回復，但現時其評分已降至有利水平，希望日後可交出好表現。」

陳嘉甜