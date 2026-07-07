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卡爾心水│「品德寶寶」標尾會

名家專欄
更新時間：19:40 2026-07-07 HKT
發佈時間：19:40 2026-07-07 HKT

卡爾除咗賽馬，基本上乜都唔賭。三五知己聚會，食飯吹水之餘，偶爾有人開局玩德州撲克。可能睇得多《賭聖》，每當有人輸到急，後半段開始亂咁推，甚至「All-in」博翻身。

其實季尾跑馬又何嘗唔係？人馬都經歷漫長賽季，愈去到尾聲，街邊賭神愈想扮下發哥轉下戒指、食塊朱古力，瀟灑地落風流注鎖定今季勝局，不過暑假有外國馬，下一季都係個零月後開始，仲要今次賽前早兩日陰晴不定，偶爾傾盆大雨，臨場變數增多，適宜Small Blind，小注當入場費。

撇除臨場因素，卡爾以馬論馬較睇好第七場「品德寶寶」。此駒早前休息兩個月，上場復出即拼只輸短頭位，該場追得最好的一對「官金騏」和「品德寶寶」，今次再度對壘，難得對手不多。今場「官金騏」排三檔靚位，「品德寶寶」強配潘頓，再度決一高下！

至於「連連幸運」排一檔強配布文，今場返谷草首本路程，成哥全晚連場惡馬，或者季內倒數第三個賽日，爭冠還保存一絲希望。

第五場：4寶成智好、9至合拍、6勝多多
第七場：3品德寶寶、11官金騏、2連連幸運

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