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Ian心水│「越駿聯歡」一哩必合

名家專欄
更新時間：19:37 2026-07-07 HKT
發佈時間：19:37 2026-07-07 HKT

第一場「千杯」十三戰只得一亞一季，表現令人失望，但牠近兩仗皆受制於外檔，敗不足辱；今仗縮程至一千，雖然以往跑同程從未上名，但低班馬勝在有前速，排位轉佳應可構成威脅。對手方，「萬眾開心」上季曾在四班走近，儘管已有超過兩年未勝，仍現居五班應該極具競爭力，配上潘頓並排在黃金一檔，照計三甲一席甚穩健。

第二場「越駿聯歡」來港後三戰均所負不遠，上仗初跑千四，早段留守後列，末段衝刺尚勁，結果造出全場第二快的末段時間追回第六；今仗再提升難度初跑谷草一哩，從血統來看，其母曾勝一五五○米，母系家族成員亦有長力，黎廄今期布下強陣，值得高度注視。對手方面，「驍將」昔日在紐西蘭三歲三級賽上名，其後亦曾挑戰二級賽威靈頓堅尼，可惜未能構成威脅；此駒來港後已上陣十一次，整體演出略為令人失望，然而近三仗降至四班後，陣上演出愈趨接近，始終質素尚新，汲取上仗增程跑一哩的實戰經驗後，應會進步。

第一場：8千杯、3萬眾開心、7喜行
第二場：8越駿聯歡、5驍將、6贏玥

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