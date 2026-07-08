Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼沈集成

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-08 HKT

上期姚本輝勁奪4W以高分封王，反而排名頭三位的方、沈、廖，皆食白果，顯然經過長時間拼搏，以上三倉已力弱。目前勢頭最好是方嘉柏，以五場頭馬壓住沈集成，若大家在剩下三日，每次賽事都維持一W起、兩W止，方嘉柏便將再度登上寶座。

不過，觀乎沈集成今期布陣，似有意圖出擊，出馬六匹，當中其二配潘頓，布文亦騎兩駒，如連場得手，冠軍便重燃希望。對於沈集成而言，今期谷戰是關鍵一戰，練馬師王即管嘗試支持成哥，起碼鬥志不用懷疑。

重點爭分馬方面，「驕陽雄心」擅長前置跑法，上仗排九檔焗住留後，追回第三已收貨；今次配潘頓排三檔，基本因素向好，預期際遇似前仗贏馬時，有望奪12分。「至合拍」已兩年未開勝門，皆因經常氣管多血，健康太反覆，不過近半年情況回穩，陣上演出也逐步接近，今次排一檔是近期最靚一次，必然把握機會謀交代。「連連幸運」養精蓄銳四個多月，有望交回季初水準。

目標：沈集成

賠率：2.25

全日惡馬 第六場：驕陽雄心

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

最Hit
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
影視圈
8小時前
希愈生殖醫學中心人工受孕出錯 送檢胚胎活檢組織樣本不屬個案父母 衞生署已報警
02:19
希愈生殖醫學中心人工受孕出錯 送檢胚胎活檢組織樣本不屬個案父母 衞生署已報警
社會
5小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
8小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
13小時前
惠康超級市場快閃88折優惠！全店買滿$168即享 指定貨品額外折上折
惠康超級市場快閃88折優惠！全店買滿$168即享 指定貨品額外折上折
飲食
9小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
14小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
01:59
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
即時娛樂
14小時前