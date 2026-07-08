亨利拆局│練馬師王吼沈集成

上期姚本輝勁奪4W以高分封王，反而排名頭三位的方、沈、廖，皆食白果，顯然經過長時間拼搏，以上三倉已力弱。目前勢頭最好是方嘉柏，以五場頭馬壓住沈集成，若大家在剩下三日，每次賽事都維持一W起、兩W止，方嘉柏便將再度登上寶座。

不過，觀乎沈集成今期布陣，似有意圖出擊，出馬六匹，當中其二配潘頓，布文亦騎兩駒，如連場得手，冠軍便重燃希望。對於沈集成而言，今期谷戰是關鍵一戰，練馬師王即管嘗試支持成哥，起碼鬥志不用懷疑。

重點爭分馬方面，「驕陽雄心」擅長前置跑法，上仗排九檔焗住留後，追回第三已收貨；今次配潘頓排三檔，基本因素向好，預期際遇似前仗贏馬時，有望奪12分。「至合拍」已兩年未開勝門，皆因經常氣管多血，健康太反覆，不過近半年情況回穩，陣上演出也逐步接近，今次排一檔是近期最靚一次，必然把握機會謀交代。「連連幸運」養精蓄銳四個多月，有望交回季初水準。

目標：沈集成

賠率：2.25

全日惡馬 第六場：驕陽雄心

練馬師王最佳投注時機：第一場前

