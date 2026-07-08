廖事如神│「觀眾之力」摧枯拉朽

馬季進入最後三戰，冠軍練馬師仍未決出。方嘉柏今夜回到「主場」谷中出擊，必全力爭勝望擴大優勢。而香港休季時，馬會首度派隊參與識價盃，以三位本地出生的騎師組隊出戰，盼何澤堯、周俊樂及霍宏聲可大展身手。

第一場五班一千米，以五班賽而言是不少賽駒具競爭力。「天火同德」輾轉落入淘汰區，但晨課水準漸入佳境，過往韁口較重不易操控，如今操練時懂得留力，進步明顯。上仗首戰此程，單靠前速已可跟前，縱排十一檔起步仍可切入二疊；今仗排三檔有望貼欄競跑，負輕磅配合主動跑法，有望取得佳績逃出淘汰區。「萬眾開心」曾贏三班，可惜其後不進反退，已兩年半未再捷，是次初戰五班，賽前刻意試大閘砥礪，強配潘頓抽一檔，必全力爭勝。「飛雲」今季終在泥地開齋，現時評分已比勝時低兩分，即使路程欠根據，但憑班底夠爭。「辣得金」休息充分再戰首本路程，四平八穩。

第九場三班千二米，「觀眾之力」今季克服傷患後，進步一日千里。四月中於泥地千二米贏馬後，上仗778場次初跑同程再捷，並輕取一眾三班實力馬。蹄下敗將「馬達」轉戰田草已補中，賽績水準可信。「觀眾之力」體力上佔優之餘，近來晨課狀態日益理想，落腳輕盈有勁，今仗負中磅排五檔，絕對有望連捷。「志滿同行」狀態同樣理想，但現時評分略飽和，要有明顯進步才可於三班重磅區爭勝，一席配腳則預留。「快活英雄」不知不覺已於今季斬四捷，五歲馬進步明顯。重配贏馬拍檔艾兆禮，發揮更有信心。「皇者有利」上仗僅負鼻位於「電源之駒」，潘頓過檔快跳求補中。

廖浩賢精選

第一場 12 天火同德 3 萬眾開心

6 飛雲 10 辣得金

第九場 4 觀眾之力 1 志滿同行

2 快活英雄 7 皇者有利