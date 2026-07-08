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波仔至醒靈活玩│「快搏」評分有利

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-08 HKT

早前揀初跑谷草的「花開」作大題時曾提及於季中開始，不時在田草千四、千六有走勢賽駒，例如「爆出美麗」、「大千雄心」等，在渡江出戰有形勢之助下會有驚喜表現。今次第二場隸屬黎廄的「越駿聯歡」，前仗跑田草千二在賺腳程但蝕步速下初見追勢；上仗亦再於前慢後快利前置的段速下追近主馬群到終點，可見三歲馬已有一定競賽能力。
回看「越駿聯歡」曾在三月中試谷閘，直路初換腳及取平衡表現不太差，再查「不惜代價」也有不少子嗣可在谷草交出表現；今仗牠轉場排好檔，預計仍有點賠率，可先跟一注。

另外，第六場賀廄「快搏」，在474場次居三班處雙蝕形勢下，仍可在主馬群過終點；其後在525場次，跟較當銳的田草對手跑近。前仗增程至谷草一哩，牠拼至頸位見負，鄰近「勁進駒」都算是實力指標，足見八歲馬雖然不能連仗硬拼，但陣上仍有一定作戰能力。

今次賽前，「快搏」相隔三個月再到從化操練，埋門試大閘起步反應不慢，直路於外檔催策亦見肯追，狀態保持得不錯，現評分亦回至上季尾贏同程時，估計今仗已屆攻堅之時。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 8
第六場 Q/QP 3 4 5 7 複式
第七場 WP 11
混合過關三串七 共116注
 

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