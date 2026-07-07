甜甜小記│「勝萬金」慶功繼續贏

出爭明晚第七場三班一千米的「勝萬金」今季獲兩W，表現不俗，四位馬主方富源、方奕聰、何國成與劉樺曄為了答謝告東尼和其馬房團隊，以及騎師鍾易禮、黃寶妮精湛的發揮，早前在尖沙咀某酒店筵開十六席擺設慶功宴，場面熱鬧。

「勝萬金」的四位馬主均有上台分享感受，其中方富源妙語連珠，他幽默地說：「『勝萬金』在港暫時贏出五場頭馬，都是在四班及五班建功，期間我們擺了三次慶功宴，我們不敢說史無前例，但相信很少馬主這樣做。馬主之一何生（何國成）在今次慶功宴帶了合共348支白酒、紅酒和香檳到場，數量之多，或許也是慶功宴鮮見的，我們只希望大家玩得盡興。」馬主們又在台上大讚兩位為「勝萬金」建功的鍾易禮及黃寶妮除了陣上發揮出色外，兩人外貌均很優秀，相信四位馬主明晚會為「勝萬金」打氣。

陳嘉甜