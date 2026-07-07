Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「勝萬金」慶功繼續贏

名家專欄
更新時間：15:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-07 HKT

出爭明晚第七場三班一千米的「勝萬金」今季獲兩W，表現不俗，四位馬主方富源、方奕聰、何國成與劉樺曄為了答謝告東尼和其馬房團隊，以及騎師鍾易禮、黃寶妮精湛的發揮，早前在尖沙咀某酒店筵開十六席擺設慶功宴，場面熱鬧。

「勝萬金」的四位馬主均有上台分享感受，其中方富源妙語連珠，他幽默地說：「『勝萬金』在港暫時贏出五場頭馬，都是在四班及五班建功，期間我們擺了三次慶功宴，我們不敢說史無前例，但相信很少馬主這樣做。馬主之一何生（何國成）在今次慶功宴帶了合共348支白酒、紅酒和香檳到場，數量之多，或許也是慶功宴鮮見的，我們只希望大家玩得盡興。」馬主們又在台上大讚兩位為「勝萬金」建功的鍾易禮及黃寶妮除了陣上發揮出色外，兩人外貌均很優秀，相信四位馬主明晚會為「勝萬金」打氣。

陳嘉甜

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
8小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
8小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
6小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
7小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-06 16:00 HKT