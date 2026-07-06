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甜甜小記│王宗彥對文家良推崇備至

名家專欄
更新時間：15:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-06 HKT

早前小記前往香港遊艇會採訪「朗日自強」慶功宴，此馬由23/24年文家良練馬師賽馬團體所有，當日團體經理人王宗彥和一班成員宴請文家良伉儷及梁家俊，開心相聚。

席間王宗彥說：「香港本地騎師由馬會悉心栽培，只要有實力坐騎在手，也可跑出水準，我樂於支持他們。」王宗彥名下的「自強不息」已報名韓國短途錦標力圖衛冕，如獲邀請出賽，屆時將配巫顯東遠征。

王宗彥又提到，香港練馬師各有優點，對文家良更推崇備至：「在我心目中，文家良是一位宗師，練馬和保養馬匹功力非常深厚。」除此之外，文家良也與馬主作良好溝通，盡量滿足馬主要求，令他們養馬時樂在其中。

現時王宗彥個人名下養有「自強不息」、「君子」及「隨想曲」三駒；另有多匹團體馬，除周三晚出爭第六場四班千二米的「朗日自強」外，還有列陣第五場的「勝多多」，且看兩駒能否替王宗彥再創佳績。
 

「朗日自強」一班團體成員
「朗日自強」一班團體成員

陳嘉甜
 

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