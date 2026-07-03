卡爾心水│「巴閉精」馬如其名

卡爾成日都覺得，睇馬最容易墮入嘅陷阱，係練馬師嘅搏殺手法。

新鮮滾熱辣嘅例子，乃是「細水長流」二月發燒後閉門休養，最近試咗五課大閘，做到足先出嚟跑。剛周三出賽，卡爾博輸咗，我第一時間諗起早幾個月嘅廄侶「首飾天空」。大家同樣久休，同樣等準備就緒先出，當時後駒一出即贏，以為今會劇情重演，結果P都無。

我唔係失望，只係覺得有趣。同一個馬房，同一種鋪排，但賽馬唔同拍電視續集。馬房可以有自己做法，馬匹亦有自己的性格。

沒有直接嘅因果關係，卡爾依家睇馬，傾向唔搵「翻版」。上一匹贏過，不代表下一匹會照樣贏，因為邏輯都講唔去。

今次沙田日賽，卡爾中意第十場「巴閉精」，貪佢上次贏馬姿態夠誇張，呢次升班無有怕；「人和家興」形勢啱跑，早段有望貼欄，有權偷襲；「實力股」試閘仗比仗進步，羅富全最鍾意搵巴度做殺手！

第九場：3利高八斗、2巧眼光、5應龍飛影

第十場：6巴閉精、4人和家興、7實力股

