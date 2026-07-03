第三場「日日獎」是泥地專才，跑泥地千二共奪四冠四亞兩季，成績極佳，今季亦兩勝此程；儘管突破五十分後便見頂，但如今減至四十分兼回降五班，並且喜逢一檔，值得多加注意。對手方面，「牛精豪情」近仗走勢進步，雖然從未角逐泥賽，但曾在泥閘跟前走效果不俗，始終質素尚新，應可跑得接近。此外，冷門還有前仗跑泥地千二所負不遠的「競駿奔騰」。

第五場「和光同塵」昔日在澳洲兩戰一勝，來港後多次展現高速，可惜末段貫注力不足，因而未能構成威脅；今仗排一檔，勝在跑法主動，若早段沒受到對手太大壓力，有機會製造驚喜。對手方面，「良言一句」在港五戰，整體演出尚可，今仗改配布浩榮宜作冷配。此外，「三代至醒」近兩仗均跑第四，證明在四班有微利；今仗排位一般，但早段若取得遮擋，即使走第二疊也影響不大，已有留意價值。

第三場：1日日獎、5牛精豪情、10競駿奔騰

第五場：2和光同塵、10良言一句、11三代至醒