Dickson心水│「亨驥」換人大外一氣

過去幾年的主席賽馬日，沙田馬場多數有雨水，相信今次也不例外，再加上C+3跑道容易困住內疊馬，閣下的心儀馬如屬大外一氣的後上好手，不妨博一博。

第六場四班泥地1200米，「金玉良言」自從轉跑泥地賽後，成績突飛猛進，四戰同程獲兩冠一季，肯定是泥地專家。上仗牠出爭同程，全程被頂出三、四疊，入直路後仍交出強橫追勁獲得季軍，實力不用懷疑「今次原班人馬捲土重來，誓要贏馬兼捧盃！

第十一場三班草地1400米，「亨驥」狀態長期良好，升上三班之後，四戰獲得亞、季各一，仍然無法於此班獲勝，但絕非實力不及三班馬，而是本身跑法太被動，以致際遇常欠佳。今次換巴度策騎，直路階段大概會拉出外疊衝刺，只要場地稍利後上，有權奪冠。

第六場：4金玉良言

第十一場：8亨驥