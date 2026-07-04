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亨利拆局│練馬師王吼希斯

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-04 HKT

不知是否臨近煞科，多個倉口準備收爐，近兩期練馬師王都開低分數，前次桂福特，上次巫偉傑，區區24分已夠封王。莫講中下游馬房，就連鬥志最堅的方、沈、廖，最近都奉行日行一善，似是廄內馬匹已搏得七七八八，無力發動大攻勢。

回說今期賽事，格局與近期差不多，不見有哪個馬房兵力突出，預計練馬師王又是低分收場。貨比貨之下，方嘉柏與希斯算是軍容最似樣，前者有主帥雷神復出，後者有明星馬「星球勇士」登場，各有捧場理據。最終我揀支持希斯，因為預期練馬師王賠率較好分，希望頭場先取12分！

重點爭分馬方面，「星球勇士」馬如其名，上仗儼如表演賽，今次加程二百米當然要估，但繼續角逐新馬賽，照計難尋敗理。「喜行」從無亮眼走勢，就算兩次上名亦水準平常，但勝在泥地千二特佳，臨季尾扳用潘頓，求勝心意路人皆見。「人和家興」上仗入Q靠順放賺形勢，不過今組對手得「巴閉精」較惡，又有資格偷襲。

目標：希斯

賠率：6

全日惡馬 第一場：星球勇士

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

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