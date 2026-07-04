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廖事如神│「日日獎」一枝獨秀

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-04 HKT

世界盃熱潮席捲全球，馬會有見及此，特意舉辦特別賽事以聯乘賽馬及足球，早前已有不少足球名宿到訪跑馬地馬場，引來馬迷和球迷鬨動。周三更會將舉行特別賽事，坊間意見不一。但若把握熱話趁機推廣賽馬，始終好事。

第二場五班千二米，「朗日雪峰」乘勇匆匆再拼，勢為方廄再度爭功。上仗把握一檔自行領放，雖說頭段步速慢，但尾兩段均造快時間，段速水準絕對不差，而第二至四名全為後上馬，至於全程緊隨其後的「東方福寶」最後僅獲第五，「朗日雪峰」的表現是一枝獨秀，今仗再排一檔，負磅增加對此大馬影響不大，仍可作膽。「明亮光輝」初出即成大熱跑第四，後來表現均乏善可陳，惟體重開始回升，初降至五班隨時反彈。「藍爵爺」轉倉後兩仗只近而無威脅，但評分新低加上檔位內移，不容忽視。「紅旺繽紛」季尾贏馬逃離降班區，上仗僅以短距離負於有班底的「順善寶」，仍有進步。

第三場五班泥地千二。「日日獎」精心部署多時，終降至五班出戰首本路程兼排一檔，必拼無疑。此駒在港服役四季多，上名成績均取自此程，最近試閘表現對辦，屬鶴立雞群。「喜行」仍未贏過，但曾兩次上名均於此程，只是走規仍稚嫩須進步，今仗體重終於回落至較理想水平，由潘頓壓陣或可跑高半班。「銀亮濠俠」勝在忠心準繩，此程上名率亦理想，配合充足休息期必拖。「爆熱」幾經辛苦終獲一勝，今季出戰泥地賽全入前四，今仗排五檔進可攻退可守，依然有利。

廖浩賢精選

第二場    5 朗日雪峰 1 明亮光輝
    7 藍爵爺 10 紅旺繽紛
第三場    1 日日獎 8 喜行
    11 銀亮濠俠 12 爆熱

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