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波仔至醒靈活玩│「天蓬貓」無懼外檔

名家專欄
更新時間：02:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-07-04 HKT

排位日至執筆之時，天色仍算明亮，不過除了一號戒備信號生效外，天文台亦預計是日雨勢有時頗大，且有狂風雷暴；因此在研度範圍時，增添了不明變數，唯有作兩手準備。上次揀「旌採」時都曾提及，夏令賽的中後段場次開燈作賽後，或令直路走中外檔後上的馬匹稍為減低難度，加上今趟已是連續第三次的沙田賽事。草地跑道經過多場轉彎賽事的踐踏後，不排除今次中後段場次都有得追。如果要賽前買定，可能先取較簡單的WP為主，再保留一定注碼，結合臨場偏差下注可能更妙。

第五場「新力好」對上一次跑田草千四米為561場次，當時可咬守中前位置角逐，鄰近過終點的「一生好彩」、「神馳」等，之後都識贏馬，牠則輾轉降至四班作賽，對手截然不同下，有賠率當然可敲。

另一匹心水就是第八場「天蓬貓」，上仗雖然彎位慳了腳程，但慢步速相對頭馬也蝕了起動發力先機，結果僅負頸位而已；今仗雖然排十四檔，但就可博上文提及的下半場中外疊場地唔差，若再度出現慢步速的話，走外疊更可能較易發力上前，有望贏馬補中。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/QP 1 2 5 10 複式
第五場 WP 5
第八場 WP 10
混合過關三串七 共116注
 

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