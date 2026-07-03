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甜甜小記│「辣得準」過關斬將

名家專欄
更新時間：15:00 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-03 HKT

剛周三沙田七一回歸賽馬，小記賽前碰見「旌」系馬主鄭俊基，他說已有一段時間未拉過頭馬，很希望「旌」系馬可以建功。同晚鄭俊基的兒子鄭嘉傑名下的「旌採」順利打開勝利之門，為鄭氏一家人帶來頭馬進帳，眾人拉頭馬時笑容燦爛，這也許是馬主養馬其中一大樂趣，就是能與親朋好友一起在凱旋門分享勝利喜悅。

明日沙田夏令賽事，小記也祝福「辣得準」能為吳創木一家人帶來頭馬歡欣。小記訪問「辣得準」馬主吳創木的兒子吳少庭，他說：「『辣得準』今次對手實在很強，要過關斬將，難度不低，例如莫雷拉策騎的新勝馬『精彩駿將』排一檔十分有利，若然對手失準，『辣得準』能伺機突圍而出。」「辣得準」今季初曾力壓打吡盟主「白鷺金剛」報捷，可見質素不俗，可惜前駒其後受心律不正困擾，影響進度，前一場復出跑第七，上場熱身後跑第五名，走勢漸見復甦，今場或有力再跑得接近。

陳嘉甜

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