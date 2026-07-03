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甜甜小記│梁家俊謙虛友善抵讚

名家專欄
更新時間：00:28 2026-07-03 HKT
發佈時間：00:28 2026-07-03 HKT

七一沙田賽事，鄭俊偉旗下的「團結勇士」於梁家俊胯下勝出三班直路賽，捧走粵港盃。前五名馬相差只一個馬位之距，可見戰況激烈，梁家俊的表現更可圈可點，值得讚賞和肯定。

七一沙田賽事，鄭俊偉旗下的「團結勇士」(6號) 於梁家俊胯下勝出三班直路賽，捧走粵港盃。前五名馬相差只一個馬位之距，可見戰況激烈。
七一沙田賽事，鄭俊偉旗下的「團結勇士」(6號) 於梁家俊胯下勝出三班直路賽，捧走粵港盃。前五名馬相差只一個馬位之距，可見戰況激烈。

梁家俊多年來都默默耕耘，不斷求進步，騎功愈見扎實，近來亦騎出信心。除了騎功方面，小記最欣賞是他一直保持謙虛的態度，對傳媒的態度多年來保持一貫的親切友善。要與世界頂尖騎師同場競逐，本地騎師能站穩一席位，背後一定付出許多努力。

梁家俊多年來都默默耕耘，不斷求進步，騎功愈見扎實，近來亦騎出信心。
梁家俊多年來都默默耕耘，不斷求進步，騎功愈見扎實，近來亦騎出信心。

梁家俊的靚太太阿Kit懷有身孕，是BB女，據知預產期大約在本周日，梁家俊快將再為人父，小記祝福家俊一家幸福健康，事業更上一層樓。

明日梁家俊七駒坐騎中，第七場「日出東方」人馬曾勝，今次回降四班或有力建功。記得「日出東方」贏馬時，馬主之一鄧仿淇未有入場，由其家人代為拉頭馬，未知「日出東方」這次能否讓這位靚女馬主補拉頭馬呢？

陳嘉甜

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