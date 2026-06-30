卡爾心水│「納百川」季尾回春

近期波馬齊飛，世界盃時間與日常生活完全顛倒，卡爾同好多打工仔一樣，第二朝要開會，前一晚仍捱眼瞓睇天光。分組賽唔止睇傳統勁旅，弱隊拼盡全力都一樣好睇。

足球從來係成敗論英雄，佛得角人口同旺角差唔多，原以為去到世界盃呢個階段已係強弩之末，點知第一場就有門將禾仙夏一夫當關，擋出七球一戰成名。龍門呢個崗位，平時九十分鐘可能只睇風景、執下水樽，甚至成場比賽都未必掂到波，但到關鍵時刻，一次撲救足以改寫命運。

作為國家隊門將，禾仙夏二十五歲先正式出道，捱到四十歲，等到一次世界盃真正「掂波」嘅機會。唔一定要捧盃先叫成功，球探都去麥花臣，只要把握到機會，隨時一球成名。

第十場「納百川」減分多時，季尾前狀態回春，近兩場似熱身，但都連番入位，既然有狀態，而對手各有疑點，即使排外檔都無有怕。

第九場：6部族高手、8旌採、12君達得

第十場：7納百川、6細水長流、2活力拍檔