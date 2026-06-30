Ian心水│「風雲武士」冷門佳選

香港回歸盃經常爆冷，上屆「光年魅力」大熱取勝，二、三名馬卻是大冷門；前屆「潮州精神」搭「好友心得」串Q，同樣是熱頭冷腳。再睇前些時候，二○二二年頭馬「韋小寶」是全場第二冷；二○一九年頭馬則是四十二倍的「環保動力」，連同二、三、四名馬都是冷門，結果四重彩派三十四萬！今屆賽事雖只得十駒競逐，但形勢緊湊，提防又爆冷收場。

第五場「風雲武士」今季贏得三級賽華商會盃，當時負一一五磅，加分後翌仗也能再下一城，令評分升至新高；經連場落第後，現評九十八分接近勝時水平，今仗得到潘頓加持，有力衝擊季內第四捷。對手方面，「威利金箭」近兩仗轉至桂廄後均能上名，今仗負磅最輕，而且練騎最近手風順，或能打破悶局。此外，「至尊瑰寶」自五月跑後便休賽至今，最近從化試閘走勢有力，北半球四歲馬應有進步空間，可作冷配。

第五場：3風雲武士、10威利金箭、8至尊瑰寶

第十一場：2財將、6關鍵所在、1愛馬善