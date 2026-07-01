亨利拆局│練馬師王吼沈集成

上期方嘉柏、沈集成和廖康銘各添一W，大家排名不變，如此對前者最有利。賽前本欄推介廖康銘練馬師王，一來貪佢陣容似樣，二來各倉布局平均，預計低分封王。結果，廖康銘確實連場搏殺奪冠亞季各一，肥豬肉已到嘴邊，偏偏尾場桂廄「金牌活力」爆冷W，最終練馬師王被桂福特24分奪走，希望今次討回前失。

今期形勢與上次相若，並無任何馬房牌面突出，練馬師王隨時又開低分數，由於三大前領馬房鬥志不用懷疑，不妨從中尋寶，今次我揀沈集成。以馬論馬，今期沈廄馬得「升升雙息」和「嵐臣」較有爭分希望，餘駒估估下，不過當中多駒都是轉倉初出，時值季尾兼成哥正在打仗，相信都是有備而臨，與其斷估逐隻投注，不如投注成哥練馬師王，隨時有驚喜！

重點爭分馬方面，「升升雙息」上仗初出能造快步速放入Q，今仗繼續排靚檔，一定再砌盡。「嵐臣」今次最大障礙是十二檔，但本身有點速度，配潘頓料可搶佔靚位。

目標：沈集成

賠率：8.5

全日惡馬 第四場：升升雙息

練馬師王最佳投注時機：第三場前