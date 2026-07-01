廖事如神│「常嚐發財」勝程得逞

方嘉柏憑剛戰「朗日雪峰」再取一捷，雖然沈集成及廖康銘同日亦得一W，差距卻是不變。至於日前告東尼曾開腔指莫雷拉應考慮繼續留港，方嘉柏固然亦有類似想法。究竟過往莫雷拉與潘頓鬥足全季的場面，能否再次上演？

第二場五班千四米。「劍無情」此程最有證明兼跑法主動，496場次一役排大外檔，騎者立心騎起頭段切入，結果順利放到，雖只是僅贏鼻位，但加分後隔一場再次於同班同程取得勝利，證明今季大熟大勇；今場檔位大幅內移，預計可用贏馬跑法應戰。「凱旋幸運」今季曾於同班同程取贏馬，其後升至四班仍入Q，證明居四班仍有戰鬥力，現已比季初勝時低三分，轉配奧爾民發揮更硬淨。「飛躍凱旋」季內出賽較少，體力佔優，季初贏馬一仗姿態輕鬆，其後亦有連貫表現，最近晨課狀態維持良好水準，要拖。「海洋帝君」上仗排大外檔仍有良好追勢，相信現評分達有利水平。

第四場四班一千米雲集一眾質新馬，不少馬的狀態未達作戰水準。舊馬中，「常嚐發財」季初曾贏同班同程，狀態一直保持平穩，及後增程至千二及轉戰泥地求突破，成績卻未盡人意，是次重返勝程，對手大幅減弱，有望重返勝門。「凝聚美麗」今季於谷草一千米找到出路，九度出戰取得1W4Q，入Q率逾五成，雖跑田草一千的根據不多，但憑成熟程度應足以跑近。「升升雙息」上場初出而於此程放入Q，質素不俗，排十二檔有助其前領跑法，值得期待。「天天更好」出道至今表現準繩，今季十一戰只三仗失前四，而且甚少輸遠，今仗續配最佳拍檔巴度兼排十一檔，形勢理想。

廖浩賢精選

第二場 4 劍無情 6 凱旋幸運

10 飛躍凱旋 13 海洋帝君

第四場 6 常嚐發財 3 凝聚美麗

4 升升雙息 13 天天更好

