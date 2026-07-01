波仔至醒靈活玩│「旌採」出頭在望

今季初對桂福特馬房都帶點擔心，皆因馬匹數量未算足之餘，不少賽駒戰力及健康狀況看似平平；不過，隨着連拼不疲的「伶俐驫駒」省靚招牌後，桂廄養馬數字現已達七十三匹，似乎已企穩陣腳，而上周末更首度成為練馬師王。

第四場初出的桂廄「盈俊天下」，五月中締不俗時間跟初出即勝的「嘉應耀昇」雙雙拋開主馬群贏出大閘，後駒於陣上正正擊退今場大熱門「升升雙息」。

埋門「盈俊天下」再試直路閘在馬群中肯追，三歲馬循序漸進，再查馬房今季五匹PPG初出成績，除了季內三勝的「堅先生」外，亦有「共建世界」可一出即勝；其餘「喜駿昇星」、「神箭」雖三甲不入，但陣上形勢一般下都算跑近，總結是廄主也有一出即拼的例子。

而是日另一匹重心，就是列陣第九場姚本輝馬房的「旌採」，近兩仗於不同步速下均見追勢，三歲馬明顯已踏入正軌；相隔三個月再到從化操練，且有大閘砥礪磨利狀態。今場不乏前置型賽駒，估計應有正常步速；加上接連第二次的沙田賽事，相信去到尾段場次，「旌採」在直路走中外檔路段應不會太吃虧，有力打開勝門。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 W 9

第九場 WP 8

第十場 Q/QP 2 膽拖 3 4 6 7

混合過關三串七 共80注