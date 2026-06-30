Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「肥仔精神」贏馬配搭

名家專欄
更新時間：15:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-30 HKT

明日七月一日，是香港回歸祖國二十九周年的大日子，同日是沙田夏令賽馬日，不少愛中國愛香港的馬主都派馬參與明日賽事。馬主23/24巫偉傑練馬師賽馬團體（T1)「肥仔精神」馬主經理人是「飛輪」系馬主沈墨寧和其好友鄧鉅明，此馬將出爭第二場五班千四米賽事。

「肥仔精神」前一場由周俊樂贏田草千四米，上場易配布文跑第十名，明日回配贏馬配搭周俊樂。小記訪問馬主團體經理人沈墨寧，他說：「據巫偉傑透露，『肥仔精神』近期狀態不錯，練者特意安排馬兒賽前快跳一課，藉此進一步提升馬匹的狀態。『肥仔精神』今場排十檔，希望在周俊樂胯下出閘暢順，沿途守到好位，盡力爭入前列。記得前一場排十二檔，同場沒有馬鬥燒，形勢有利，讓周俊樂可以輕鬆擺前走，順利取勝；今次樂仔騎返，都有一定機會，不過今次對手比前一場更強勁，而且今場有前領馬列陣，五班賽事要睇臨場發揮和際遇，希望『肥仔精神』好運。」

陳嘉甜

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
6小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
19小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
7小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界盃2026︱日本輸波崩潰球迷遭強披巴西國旗 分析：需尊重輸家
即時國際
5小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
2026-06-29 14:30 HKT