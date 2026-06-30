甜甜小記│「肥仔精神」贏馬配搭

明日七月一日，是香港回歸祖國二十九周年的大日子，同日是沙田夏令賽馬日，不少愛中國愛香港的馬主都派馬參與明日賽事。馬主23/24巫偉傑練馬師賽馬團體（T1)「肥仔精神」馬主經理人是「飛輪」系馬主沈墨寧和其好友鄧鉅明，此馬將出爭第二場五班千四米賽事。

「肥仔精神」前一場由周俊樂贏田草千四米，上場易配布文跑第十名，明日回配贏馬配搭周俊樂。小記訪問馬主團體經理人沈墨寧，他說：「據巫偉傑透露，『肥仔精神』近期狀態不錯，練者特意安排馬兒賽前快跳一課，藉此進一步提升馬匹的狀態。『肥仔精神』今場排十檔，希望在周俊樂胯下出閘暢順，沿途守到好位，盡力爭入前列。記得前一場排十二檔，同場沒有馬鬥燒，形勢有利，讓周俊樂可以輕鬆擺前走，順利取勝；今次樂仔騎返，都有一定機會，不過今次對手比前一場更強勁，而且今場有前領馬列陣，五班賽事要睇臨場發揮和際遇，希望『肥仔精神』好運。」

陳嘉甜