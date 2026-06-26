卡爾心水│「合夥智能」季尾博大霧

穿梭中環多年，卡爾覺得午飯時間最好使。十二點幾落樓，西裝外套唔除，電話覆緊Email，人已經坐喺蓮香樓，嘆水仙、食蝦餃、睇緊波。

近日又波又馬，美國時間同香港顛倒，但顛倒得夠徹底，反而益咗我哋班打工仔。唔使捱夜，午飯時間仲睇到世界盃。平時午飯都係講股票、講是非、講下職場逸事。依家隔離枱一聲「開汽水」，C朗個波射歪咗，四張嘢仲爭波踢！

我鍾意呢種反差，西裝友、茶樓、蝦餃燒賣，呢期加埋手執馬簿趕住刨馬。

第三場卡爾鍾意初出隻「合夥智能」，佢試閘吸引有台型，呢系馬早熟，季尾出嚟似想博大霧，忍唔住要博一博佢；卡爾喺星島《爾經透出》專欄提供「嘉應光彩」，佢上場水準高，但賽事數據反映唔到，今場形勢佳，亦可博W。想睇分析記住買份《星島》；第三選最頭痛，腳有一堆，「穿甲戰鷹」外檔頂磅，但晨操靚，無理由丟低。

第三場：8合夥智能、11嘉應光彩、1穿甲戰鷹

第十場：6堅先生、2開心指數、7傑出雷霆